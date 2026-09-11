Atelier – Numérisation 3D appliqué à la restauration du patrimoine, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Atelier – Numérisation 3D appliqué à la restauration du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Sur inscription, 4 places par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Le laboratoire de recherche de l’Inp, représenté par son ingénieure en imagerie scientifique, Chloé Bernard, et la plateforme Plemo 3D du Centre André-Chastel, représentée par Grégory Chaumet, coaniment un atelier consacré à la numérisation d’objets patrimoniaux en vue de leur restauration. Les participants et participantes peuvent découvrir la restitution et la manipulation virtuelle d’un objet du patrimoine grâce à la réalisation d’un relevé numérique 3D à l’aide d’un scanner surfacique.

Avertissement : Lumière stroboscopique utilisée dans le cadre de cet atelier – déconseillé aux personnes épileptiques

Sessions de 45 minutes : 11h-11h45 / 12h-12h45 / 14h-14h45 / 15h-15h45 / 16h-16h45

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Louis Grodecki

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« type »: « email », « value »: « inscription@inha.fr »}] [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Atelier de numérisation 3D du patrimoine

Numérisation du site archéologique d’Haïdra en Tunisie, projet de recherche dirigé par Caroline Michèle d’Annoville, Orient -Méditerranée © Plemo 3D