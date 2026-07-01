Atelier O fil du verre Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Atelier O fil du verre

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez à la rencontre de Valérie, qui vous proposera une démonstration de son savoir-faire. Découvrez les secrets du travail du verre, de la découpe jusqu’à l’assemblage minutieux des vitraux. .

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com

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English : Atelier O fil du verre

L’événement Atelier O fil du verre Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération