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AGENDA · Pacy-sur-Eure

Atelier O fil du verre Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure

samedi 25 juillet 2026 · Les Pacyonautes · Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les Pacyonautes
Adresse
21 rue Isambard
Ville
27120 Pacy-sur-Eure
Département
Eure
Tarif

Pacy-sur-Eure

Atelier O fil du verre

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Venez à la rencontre de Valérie, qui vous proposera une démonstration de son savoir-faire. Découvrez les secrets du travail du verre, de la découpe jusqu’à l’assemblage minutieux des vitraux.   .

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15  lespacyonautes@gmail.com

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English : Atelier O fil du verre

L’événement Atelier O fil du verre Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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