Atelier O fil du verre Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure
samedi 25 juillet 2026 · Les Pacyonautes · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Atelier O fil du verre
Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez à la rencontre de Valérie, qui vous proposera une démonstration de son savoir-faire. Découvrez les secrets du travail du verre, de la découpe jusqu’à l’assemblage minutieux des vitraux. .
Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com
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English : Atelier O fil du verre
L’événement Atelier O fil du verre Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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