Atelier observation du soleil, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Atelier observation du soleil Jeudi 23 avril, 14h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

En partenariat avec le Planétarium de Nantes

Venez observer le soleil avec les instruments du Planétarium.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec le Planétarium de Nantes