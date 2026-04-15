Atelier observation du soleil, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
Atelier observation du soleil, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes jeudi 23 avril 2026.
Atelier observation du soleil Jeudi 23 avril, 14h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
En partenariat avec le Planétarium de Nantes
Venez observer le soleil avec les instruments du Planétarium.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec le Planétarium de Nantes
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