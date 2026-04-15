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Atelier observation du soleil, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Atelier observation du soleil, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Atelier observation du soleil, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Atelier observation du soleil Jeudi 23 avril, 14h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

En partenariat avec le Planétarium de Nantes
Venez observer le soleil avec les instruments du Planétarium.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec le Planétarium de Nantes

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