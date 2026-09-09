Atelier Œnologique Avec un vigneron Philippe Guérin Domaine Puy Gaudin Le Palais Royan Événements Royan
jeudi 12 novembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier Œnologique Avec un vigneron Philippe Guérin Domaine Puy Gaudin
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 19:00:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
On rencontre Philippe Guérin, troisième génération de la famille Guérin, un vigneron qui aime expérimenter et sortir des sentiers battus.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
We meet Philippe Guérin, a third-generation member of the Guérin family and a winemaker who loves to experiment and think outside the box.
L’événement Atelier Œnologique Avec un vigneron Philippe Guérin Domaine Puy Gaudin Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique
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