Atelier Œnologique Avec un vigneron Philippe Guérin Domaine Puy Gaudin Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier Œnologique Avec un vigneron Philippe Guérin Domaine Puy Gaudin

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 19:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

On rencontre Philippe Guérin, troisième génération de la famille Guérin, un vigneron qui aime expérimenter et sortir des sentiers battus.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

We meet Philippe Guérin, a third-generation member of the Guérin family and a winemaker who loves to experiment and think outside the box.

L’événement Atelier Œnologique Avec un vigneron Philippe Guérin Domaine Puy Gaudin Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique