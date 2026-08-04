Exposition À la lumière de… cours de l’Europe Royan

Informations pratiques

Royan

Exposition À la lumière de…

cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 14:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Vincent Ziegler est photographe. Un photographe qui s’est toujours rêvé peintre.

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cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 88 16 passager.du.vent@wanadoo.fr

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English :

Vincent Ziegler is a photographer. A photographer who has always dreamed of being a painter.

L’événement Exposition À la lumière de… Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan