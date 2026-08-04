Exposition À la lumière de… cours de l’Europe Royan
mardi 1 septembre 2026 · cours de l'Europe · Royan
Informations pratiques
Royan
Exposition À la lumière de…
cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Vincent Ziegler est photographe. Un photographe qui s’est toujours rêvé peintre.
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cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 88 16 passager.du.vent@wanadoo.fr
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English :
Vincent Ziegler is a photographer. A photographer who has always dreamed of being a painter.
L’événement Exposition À la lumière de… Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan
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