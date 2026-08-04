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Ateliers créatifs Hobbies et compagnie Royan

mercredi 2 septembre 2026 · Hobbies et compagnie · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Hobbies et compagnie
Adresse
46 av des Tilleuls
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 par heure

Royan

Ateliers créatifs

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Chaque mercredi et vendredi, laissez parler votre créativité. Peinture sur céramique, modelage, crochet, peinture, création de bijoux, mosaïque… Débutant, curieux ou confirmé, guidé pas à pas, repartez avec une création unique faite de vos mains.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07  contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Every Wednesday and Friday, let your creativity run wild. Ceramic painting, sculpting, crocheting, painting, jewelry making, mosaics… Whether you’re a beginner, just curious, or an experienced artist, with step-by-step guidance, you’ll leave with a one-of-a-kind creation made by your own hands.

L’événement Ateliers créatifs Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan

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