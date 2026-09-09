Atelier Œnologique Les grands crus de Bourgogne À la découverte des terroirs mythiques bourguignon Le Palais Royan Événements Royan
jeudi 10 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier Œnologique Les grands crus de Bourgogne À la découverte des terroirs mythiques bourguignon
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Direction la Bourgogne, à la découverte de ses Grands Crus et de ces terroirs qui ont entre autre façonné l’histoire du vin français. On découvre la notion de climat, les grandes appellations, le pinot noir et le chardonnay.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
Let’s head to Burgundy to discover its Grands Crus and the terroirs that have, among other things, shaped the history of French wine. We’ll explore the concept of “climat,” the major appellations, and the Pinot Noir and Chardonnay grape varieties.
L’événement Atelier Œnologique Les grands crus de Bourgogne À la découverte des terroirs mythiques bourguignon Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique
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