Atelier Orchidées 95, Parc du foyer Honoré Daumier, Valmondois

Atelier Orchidées 95 6 et 7 juin Parc du foyer Honoré Daumier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Conseils de plantations, soins de vos orchidées et vente.

N’hésitez pas à apporter votre orchidée pour recevoir des conseils avisés et pourquoi pas rejoindre cette belle association !

Parc du foyer Honoré Daumier Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Présentation et conseils sur les orchidées

m.domingues@valmondois.fr