Atelier Origami Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier Origami Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Envie de partir pour le Japon ? Viens à la bibliothèque pour un atelier de pliages origami où une simple feuille de papier peut devenir un oiseau, une boîte, une fleur. Pas besoin d’être expert tu viens, tu plies, tu crées…

Un atelier (aussi) dans un esprit récup’ … pour redonner une seconde vie aux pages de livres abîmés.

Sur inscription. Pour les 12 ans et + .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Atelier Origami Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier Origami Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole