Atelier origami, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia Paul Eluard · Achères
Informations pratiques
Atelier origami Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Atelier origami
Fabrication de sachets pour la grainothèque
Tout public à partir de 6 ans
Par l’association Ellsa – Projet Integraterre
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 1, place de la Jamais contente 78260 Achères Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France 01 39 11 22 95 https://biblios.gpseo.fr/accueil/vos-bibliotheques/acheres-bibliotheque-paul-eluard [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 11 22 95 »}] Parking à proximité
Bus
Gare d’Achères Ville
Atelier origami
© Pixabay
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