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Atelier origami, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia Paul Eluard · Achères

Atelier origami, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard
Adresse
1, place de la Jamais contente 78260 Achères
Ville
78260 Achères
Département
Yvelines

Atelier origami Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier origami
Fabrication de sachets pour la grainothèque
Tout public à partir de 6 ans

Par l’association Ellsa – Projet Integraterre

Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 1, place de la Jamais contente 78260 Achères Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France 01 39 11 22 95 https://biblios.gpseo.fr/accueil/vos-bibliotheques/acheres-bibliotheque-paul-eluard [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 11 22 95 »}] Parking à proximité
Bus
Gare d’Achères Ville
Atelier origami

© Pixabay

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