“Graines : patrimoine végétal en péril ?”, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères

Informations pratiques

“Graines : patrimoine végétal en péril ?” Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence : “Graines : patrimoine végétal en péril ?”

Inauguration du projet Grainothèque et discussion

Par l’association Ellsa – Projet Integraterre

Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 1, place de la Jamais contente 78260 Achères Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France 01 39 11 22 95 https://biblios.gpseo.fr/accueil/vos-bibliotheques/acheres-bibliotheque-paul-eluard Parking à proximité

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