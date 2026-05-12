Atelier origami chauve souris Médiathèque la Ruche Sens
Atelier origami chauve souris Médiathèque la Ruche Sens mercredi 8 juillet 2026.
Sens
Atelier origami chauve souris
Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris, Océane PAILLONCY, animatrice nature du service Parc Jardin et Espaces Verts vous propose un atelier de création d’une chauve-souris en origami ! Atelier ouvert à toutes et tous à partir de 8 ans, sur inscription .
Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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English : Atelier origami chauve souris
L’événement Atelier origami chauve souris Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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