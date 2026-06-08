Atelier Ouvert : Habiter le ciel — mercredi 10 juin, 18h, Cité Internationale des Arts, Atelier 8003 Cité Internationale des Artes Paris

Après plusieurs mois de résidence à la Cité internationale des Arts, l’artiste centraméricaine nicaraguayenne Emilia Yang vous invite à découvrir Habiter le ciel, un open studio autour des recherches, expérimentations et œuvres développées durant son séjour à Paris.

Ce projet est né du désir de créer des espaces de rencontre, de mémoire et de solidarité depuis l’exil. À travers des cerfs-volants, des recherches et des gestes collectifs, Emilia explore le ciel comme un espace symbolique, politique et commun. Un lieu depuis lequel imaginer la liberté, la justice et la communauté, même marquées par le déplacement forcé, la militarisation et la lutte pour des espaces communs.