Atelier papier découpé & Stop-motion Parc de Maurepas Rennes Jeudi 27 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Atelier « stop motion: Création d’illustrations en papier découpé puis création d’un film animé à l’aide de tablettes numérique. Un second atelier est proposé pour découvrir les thaumatropes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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