Atelier papote-parents Saugues
Atelier papote-parents Saugues mercredi 22 juillet 2026.
Saugues
Atelier papote-parents
Camping de la Seuge Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier papote-parents avec Béatrice, thème Vacances, légèreté, rêveries… on oublie tout… qui décide les besoins de mon enfant ?
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Camping de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
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English :
Parent Chat Workshop with Béatrice, topic: Vacations, leisure, daydreams… we forget everything… who decides what my child needs?
L’événement Atelier papote-parents Saugues a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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