Saugues

Atelier papote-parents

Camping de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier papote-parents avec Béatrice, thème Vacances, légèreté, rêveries… on oublie tout… qui décide les besoins de mon enfant ?

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Camping de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

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English :

Parent Chat Workshop with Béatrice, topic: Vacations, leisure, daydreams… we forget everything… who decides what my child needs?

L’événement Atelier papote-parents Saugues a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier