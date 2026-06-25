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AGENDA · Saugues

Saugues qui peut ! Visites théâtralisées Place du 11 novembre Saugues

mardi 21 juillet 2026 · Place du 11 novembre · Saugues

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place du 11 novembre
Adresse
Office de Tourisme
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Saugues qui peut ! Visites théâtralisées

Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-21

Visites théâtralisées et guidées de la ville de Saugues avec la compagnie Lalumi-R et le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
  .

Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30  a.jarry@haut-allier.com

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English :

Dramatized and guided tours of the town of Saugues with the Lalumi-R theater company and the Haut-Allier Region of Art and History

L’événement Saugues qui peut ! Visites théâtralisées Saugues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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