Saugues qui peut ! Visites théâtralisées Place du 11 novembre Saugues
mardi 21 juillet 2026 · Place du 11 novembre · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Saugues qui peut ! Visites théâtralisées
Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21
Visites théâtralisées et guidées de la ville de Saugues avec la compagnie Lalumi-R et le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
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Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 a.jarry@haut-allier.com
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English :
Dramatized and guided tours of the town of Saugues with the Lalumi-R theater company and the Haut-Allier Region of Art and History
L’événement Saugues qui peut ! Visites théâtralisées Saugues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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