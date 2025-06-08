Marché nocturne | Saugues Saugues
Marché nocturne | Saugues
Centre bourg Saugues Haute-Loire
Début : Mardi 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-08-12
2026-07-22
Marché nocturne, cet été à Saugues !
Inscriptions offertes aux artisans et producteurs locaux.
Centre bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30
English :
Night market this summer in Saugues!
Free registration for local artisans and producers.
