Saint-Doulchard

Atelier Parent Enfant La Poulette Coquette et le Poussin tout Neuf

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Partagez un moment complice en famille avec un atelier ludique autour de l’histoire La poulette coquette et le poussin tout neuf .

La médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier parents-enfants autour de l’histoire La poulette coquette et le poussin tout neuf . Destinée aux enfants à partir de 4 ans, cette animation invite à découvrir un univers tendre et ludique mêlant lecture et activités créatives. Un moment de partage et d’éveil à vivre en famille, favorisant l’imaginaire et la curiosité des plus jeunes. Rendez-vous mardi 21 avril 2026 à 14h. Entrée libre. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

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English :

Join the whole family for a fun-filled workshop based on the story La poulette coquette et le poussin tout neuf .

L’événement Atelier Parent Enfant La Poulette Coquette et le Poussin tout Neuf Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BOURGES