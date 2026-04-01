Escape Game Panique à la Bibliothèque Saint-Doulchard
Escape Game Panique à la Bibliothèque Saint-Doulchard mercredi 22 avril 2026.
Saint-Doulchard
Escape Game Panique à la Bibliothèque
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Plongez dans un escape game à la médiathèque et résolvez les énigmes pour échapper à la panique dans la bibliothèque.
En famille ou entre amis, les participants devront faire preuve de logique, d’observation et d’esprit d’équipe pour résoudre les énigmes et progresser dans le jeu. Cette animation ludique, accessible à partir de 10 ans, invite à vivre une expérience originale au cœur des rayonnages de la médiathèque. Rendez-vous mercredi 22 avril 2026 à 14h et à 16h30. Gratuit, sur inscription, nombre de places limité. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
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English :
Dive into an escape game at the mediatheque and solve the riddles to escape the panic in the library.
L’événement Escape Game Panique à la Bibliothèque Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BOURGES
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