Atelier parent / enfant Théâtre, la Fileuse, Loos
mercredi 30 septembre 2026 · la Fileuse · Loos
Informations pratiques
Atelier parent / enfant Théâtre Mercredi 30 septembre, 14h00 la Fileuse Nord
gratuit sur inscription sur lafileuse.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Cet atelier parent / enfant autour du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » propose des exercices théâtraux.
Cet atelier est proposé dans le cadre du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » programmé le mardi 29 septembre à 19h à la Fileuse.
la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lafileuse.fr »}]
Cet atelier parent / enfant autour du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » propose des exercices théâtraux. A partir de 8 ans, accompagné d’un parent.
Simon Gosselin
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