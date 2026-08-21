Atelier parent / enfant Théâtre, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Atelier parent / enfant Théâtre Mercredi 30 septembre, 14h00 la Fileuse Nord

gratuit sur inscription sur lafileuse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Cet atelier parent / enfant autour du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » propose des exercices théâtraux.

Cet atelier est proposé dans le cadre du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » programmé le mardi 29 septembre à 19h à la Fileuse.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lafileuse.fr »}]

Cet atelier parent / enfant autour du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » propose des exercices théâtraux. A partir de 8 ans, accompagné d’un parent.

Simon Gosselin