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Atelier parent / enfant Théâtre, la Fileuse, Loos

mercredi 30 septembre 2026 · la Fileuse · Loos

Atelier parent / enfant Théâtre, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
la Fileuse
Adresse
81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
gratuit sur inscription sur lafileuse.fr

Atelier parent / enfant Théâtre Mercredi 30 septembre, 14h00 la Fileuse Nord

gratuit sur inscription sur lafileuse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Cet atelier parent / enfant autour du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » propose des exercices théâtraux.
Cet atelier est proposé dans le cadre du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » programmé le mardi 29 septembre à 19h à la Fileuse.

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Cet atelier parent / enfant autour du spectacle « Lucienne eden ou l’île perdue » propose des exercices théâtraux. A partir de 8 ans, accompagné d’un parent.

Simon Gosselin

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