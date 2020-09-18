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Festival Les Songes Musicaux, la Fileuse, Loos

vendredi 18 septembre 2026 · la Fileuse · Loos

Festival Les Songes Musicaux, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
la Fileuse
Adresse
81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
18/10 et Gratuit pour les – 18 ans et bénéficiaires des minima sociaux

Festival Les Songes Musicaux 18 – 20 septembre la Fileuse Nord

18/10 et Gratuit pour les – 18 ans et bénéficiaires des minima sociaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:10:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Festival de musique classique

Vendredi 18 septembre 20h

La Fileuse

Concert d’ouverture

Musique de chambre

Avec Pierre Desangles (piano) et Romain Leleu (trompette)

Durée 1h10

Programme

Théo Charlier Solo de concours
Georges Enesco Légende
Giacomo Puccini Storiella d’amore
Frédéric Chopin Nocturne en sol mineur, op. 37 n°1
Maurice Ravel Vocalise-étude en forme d’habanera
Jean-Baptiste Arban Fantaisie sur Norma
Frédéric Chopin Ballade n°1 en sol mineur, op. 23
Fermo Dante Marchetti Fascination
George Gershwin « Someone to Watch Over Me »
George Gershwin Trois Préludes pour piano et trompette

Samedi 19 septembre

16h

Concert Conservatoire à Rayonnement Communal

Musique de chambre

Avec Clément Lefebvre (piano) et Lilian Lefebvre (clarinette)

Durée : 1h

Programme

Leonard Bernstein Sonate pour clarinette et piano
George Gershwin Rhapsody in blue
Claude Debussy Rhapsodie pour clarinette et piano
Francis Poulenc Sonate pour clarinette et piano
Samedi 19 septembre

20h

Concert Église Notre-Dame-de-Grâce

Musique vocale

Avec l’Ensemble Septentrion (voix), l’ensemble vocal adulte du CRC et les chorales CHAM de l’école Sorlin

Durée : 1h

Programme

Alfred Desenclos Nos Autem
Wolfgang Amadeus Mozart Ave Verum Corpus, K. 168
Jean-Sébastien Bach Toccata et Fugue en ré mineur, BWV. 565
Gabriel Fauré Requiem, op. 48
Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine, op.11
Dimanche 20 septembre

16h

La Fileuse

Concert de clôture

Musique de chambre

Avec Jonathan Fournel (piano), Liya Petrova (violon), Misha Cliquennois (cor)

Durée 1h10

Programme

Claude Debussy Sonate pour violon et piano
Gioacchino Rossini Prélude, thème et variations pour cor et piano
Johannes Brahms Trio pour piano, violon et cor en mi bémol majeur, op. 40

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Festival de musique classique : 18/9 20h à La Fileuse – 19/9 16h au Conservatoire à Rayonnement Communal – 19/9 20h Musique vocale à l’Église Notre-Dame-de-Grâce – 20/9 16h à La Fileuse

Les Songes Musicaux

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