Festival Les Songes Musicaux, la Fileuse, Loos
vendredi 18 septembre 2026 · la Fileuse · Loos
Informations pratiques
Festival Les Songes Musicaux 18 – 20 septembre la Fileuse Nord
18/10 et Gratuit pour les – 18 ans et bénéficiaires des minima sociaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:10:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Festival de musique classique
Vendredi 18 septembre 20h
La Fileuse
Concert d’ouverture
Musique de chambre
Avec Pierre Desangles (piano) et Romain Leleu (trompette)
Durée 1h10
Programme
Théo Charlier Solo de concours
Georges Enesco Légende
Giacomo Puccini Storiella d’amore
Frédéric Chopin Nocturne en sol mineur, op. 37 n°1
Maurice Ravel Vocalise-étude en forme d’habanera
Jean-Baptiste Arban Fantaisie sur Norma
Frédéric Chopin Ballade n°1 en sol mineur, op. 23
Fermo Dante Marchetti Fascination
George Gershwin « Someone to Watch Over Me »
George Gershwin Trois Préludes pour piano et trompette
Samedi 19 septembre
16h
Concert Conservatoire à Rayonnement Communal
Musique de chambre
Avec Clément Lefebvre (piano) et Lilian Lefebvre (clarinette)
Durée : 1h
Programme
Leonard Bernstein Sonate pour clarinette et piano
George Gershwin Rhapsody in blue
Claude Debussy Rhapsodie pour clarinette et piano
Francis Poulenc Sonate pour clarinette et piano
Samedi 19 septembre
20h
Concert Église Notre-Dame-de-Grâce
Musique vocale
Avec l’Ensemble Septentrion (voix), l’ensemble vocal adulte du CRC et les chorales CHAM de l’école Sorlin
Durée : 1h
Programme
Alfred Desenclos Nos Autem
Wolfgang Amadeus Mozart Ave Verum Corpus, K. 168
Jean-Sébastien Bach Toccata et Fugue en ré mineur, BWV. 565
Gabriel Fauré Requiem, op. 48
Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine, op.11
Dimanche 20 septembre
16h
La Fileuse
Concert de clôture
Musique de chambre
Avec Jonathan Fournel (piano), Liya Petrova (violon), Misha Cliquennois (cor)
Durée 1h10
Programme
Claude Debussy Sonate pour violon et piano
Gioacchino Rossini Prélude, thème et variations pour cor et piano
Johannes Brahms Trio pour piano, violon et cor en mi bémol majeur, op. 40
la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lessongesmusicaux.com »}]
Festival de musique classique : 18/9 20h à La Fileuse – 19/9 16h au Conservatoire à Rayonnement Communal – 19/9 20h Musique vocale à l’Église Notre-Dame-de-Grâce – 20/9 16h à La Fileuse
Les Songes Musicaux
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