OUVERTURE DE SAISON, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

OUVERTURE DE SAISON Samedi 26 septembre, 17h00 la Fileuse Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:15:00+02:00

Au programme de cette journée exceptionnelle : cabaret-banquet, concerts, fanfare et ateliers.

12h30 Cabaret – banquet participatif : Les banquales – Compagnie L’Estafette

14h30 fanfare : PUČI – IN ILLO TEMPORE

17h concert jazz, funk et hip ,hop NØ.STEAM

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lafileuse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}]

Au programme : cabaret-banquet, concerts, fanfare et ateliers. Venez danser, participer et surtout partager !

Mickael Knockaert