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OUVERTURE DE SAISON, la Fileuse, Loos

samedi 26 septembre 2026 · la Fileuse · Loos

OUVERTURE DE SAISON, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
la Fileuse
Adresse
81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
gratuit

OUVERTURE DE SAISON Samedi 26 septembre, 17h00 la Fileuse Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:15:00+02:00

Au programme de cette journée exceptionnelle : cabaret-banquet, concerts, fanfare et ateliers.
12h30 Cabaret – banquet participatif : Les banquales – Compagnie L’Estafette
14h30 fanfare : PUČI – IN ILLO TEMPORE
17h concert jazz, funk et hip ,hop NØ.STEAM

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Au programme : cabaret-banquet, concerts, fanfare et ateliers. Venez danser, participer et surtout partager !

Mickael Knockaert

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