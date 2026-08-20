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cinéma : L’Odyssée, Théâtre du Square, Loos

dimanche 13 septembre 2026 · Théâtre du Square · Loos

cinéma : L’Odyssée, Théâtre du Square, Loos

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Théâtre du Square
Adresse
square Monnet 59120 Loos
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
5/4

cinéma : L’Odyssée Dimanche 13 septembre, 16h00 Théâtre du Square Nord

5/4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:53:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:53:00+02:00

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C’est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire.

Cinéligue Hauts-de-France

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