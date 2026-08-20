cinéma : L’Odyssée, Théâtre du Square, Loos

Informations pratiques

cinéma : L’Odyssée Dimanche 13 septembre, 16h00 Théâtre du Square Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:53:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:53:00+02:00

Théâtre du Square square Monnet 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cineligue-hdf.org/ »}]

C’est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire.

Cinéligue Hauts-de-France