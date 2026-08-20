cinéma : L’Odyssée, Théâtre du Square, Loos
dimanche 13 septembre 2026 · Théâtre du Square · Loos
Informations pratiques
cinéma : L’Odyssée Dimanche 13 septembre, 16h00 Théâtre du Square Nord
5/4
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:53:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:53:00+02:00
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C’est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire.
Cinéligue Hauts-de-France
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