La grande échappée, Bibliothèque Jean Monnet Loos, Loos

Informations pratiques

La grande échappée Mercredi 16 septembre, 15h30 Bibliothèque Jean Monnet Loos Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Aujourd’hui c’est parti pour l’aventure, Billie et Sacha décident de lever l’ancre et de partir en voyage à bord de leur lit bateau.

D’abord tremper un bout d’orteil dans la mer, puis oser se jeter à l’eau, tenter de pêcher des poissons, être surprises par un ballet de méduses lumineuses, se chamailler pour la nage la plus efficace, rire aux éclats..

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Leur chemin est

tantôt glissant

tantôt étonnant

toujours vivant…

Les poissons clowns doivent ils toujours être de bonne humeur ?

Le poisson lune brille t’il plus quand la nuit s’y reflète ? est ce qu’un poisson chat ronronne quand on le caresse ?

Bibliothèque Jean Monnet Loos 3 square Jean Monnet 59120 Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.10.40.65 »}]

Aujourd’hui c’est parti pour l’aventure, Billie et Sacha décident de lever l’ancre et de partir en voyage à bord de leur lit bateau.

Echappée belle Cie