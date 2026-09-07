La grande échappée, Bibliothèque Jean Monnet Loos, Loos
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Jean Monnet Loos · Loos
Informations pratiques
La grande échappée Mercredi 16 septembre, 15h30 Bibliothèque Jean Monnet Loos Nord
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Aujourd’hui c’est parti pour l’aventure, Billie et Sacha décident de lever l’ancre et de partir en voyage à bord de leur lit bateau.
D’abord tremper un bout d’orteil dans la mer, puis oser se jeter à l’eau, tenter de pêcher des poissons, être surprises par un ballet de méduses lumineuses, se chamailler pour la nage la plus efficace, rire aux éclats..
.
Leur chemin est
tantôt glissant
tantôt étonnant
toujours vivant…
Les poissons clowns doivent ils toujours être de bonne humeur ?
Le poisson lune brille t’il plus quand la nuit s’y reflète ? est ce qu’un poisson chat ronronne quand on le caresse ?
Bibliothèque Jean Monnet Loos 3 square Jean Monnet 59120 Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.10.40.65 »}]
Aujourd’hui c’est parti pour l’aventure, Billie et Sacha décident de lever l’ancre et de partir en voyage à bord de leur lit bateau.
Echappée belle Cie
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