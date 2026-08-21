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Cinéma : De la Comédie-Française, Théâtre du Square, Loos

dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre du Square · Loos

Cinéma : De la Comédie-Française, Théâtre du Square, Loos

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Théâtre du Square
Adresse
square Monnet 59120 Loos
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
5/4

Cinéma : De la Comédie-Française Dimanche 27 septembre, 16h00 Théâtre du Square Nord

5/4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:12:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:12:00+02:00

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

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Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu.

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