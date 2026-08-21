Cinéma : De la Comédie-Française, Théâtre du Square, Loos

Informations pratiques

Cinéma : De la Comédie-Française Dimanche 27 septembre, 16h00 Théâtre du Square Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:12:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:12:00+02:00

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

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Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu.

Cinéligue Hauts-de-France