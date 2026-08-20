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Lecture illustrée, Bibliothèque Jean Monnet Loos, Loos

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Jean Monnet Loos · Loos

Lecture illustrée, Bibliothèque Jean Monnet Loos, Loos

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean Monnet Loos
Adresse
3 square Jean Monnet 59120
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
gratuit - sur inscription ( places limitées)

Lecture illustrée Samedi 3 octobre, 10h15 Bibliothèque Jean Monnet Loos Nord

gratuit – sur inscription ( places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Du nord de l’Afrique aux prisons italiennes, ce chant du bois raconte en vers libres l’incroyable épopée d’un arbre et ses différentes vies. Inspiré de faits réels, ce magnifique texte de Marie Boulic est un hymne à la résilience et à la mémoire, un chant qui porte haut la voix des migrants réduits au silence.

Suivi d’une séance de dédicace.

Bibliothèque Jean Monnet Loos 3 square Jean Monnet 59120 Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.10.40.65 »}]
L’autrice Marie Boulic et l’llustratrice Stéphanie Augusseau se rencontrent pour une lecture illustrée sur le thème de la méditerranée.

marie boulic

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