Atelier Tambouille artistique – Compagnie L’Estafette, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Atelier Tambouille artistique – Compagnie L’Estafette 12 – 26 septembre la Fileuse Nord

gratuit, sur inscription sur lafileuse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T12:30:00+02:00 – 2026-09-26T14:30:00+02:00

Dans le cadre de l’ouverture de saison, participez aux ateliers et au spectacle du samedi 26 septembre.

Participez à un spectacle de théâtre et de musique autour d’un grand banquet : Les Banquales avec la compagnie L’Estafette. Nous avons besoin de vous ! La compagnie L’Estafette propose des ateliers ludiques et festifs pour participer au spectacle-repas ! Entre musique, chant et défilé festif, devenez complices de l’Estafette. Les participants sont présents sur les deux ateliers et pour la restitution le samedi 26 septembre.

Samedi 12 septembre de 10h à 12h

Mardi 22 septembre de 18h à 20h

Les mineurs de – de 16 ans doivent être accompagnés.

Attention : Les participants s’engagent à être présents sur les deux ateliers : samedi 12 et mardi 22 septembre ainsi que le jour de la restitution le samedi 26 septembre 2026.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320189740 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lafileuse.fr »}]

Participez à un spectacle de théâtre et de musique autour d’un grand banquet : Les Banquales. Entre musique, chant et défilé festif, devenez complices.

Antoine Chartier