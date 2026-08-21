UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loos

Lucienne eden ou l’île perdue – Compagnie Hautblique, la Fileuse, Loos

mardi 29 septembre 2026 · la Fileuse · Loos

Lucienne eden ou l’île perdue – Compagnie Hautblique, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
la Fileuse
Adresse
81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS
Ville
59120 Loos
Département
Nord
Tarif
4/3

Lucienne eden ou l’île perdue – Compagnie Hautblique Mardi 29 septembre, 19h00 la Fileuse Nord

4/3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:15:00+02:00

Prix Artcena 2022 / Prix lauréat « C’est pour bientôt » du collectif Jeune Public Hauts-de-France / Texte de Stéphane Jaubertie édité aux éditions théâtrales jeunesse.

Lucienne eden, une enfant, à l’énergie insolente, vit presque seule sur une île avec pour seul compagnon, un vieil homme farfelu, Andris qui l’a élevée. Elle voue un culte à sa maman qu’elle n’a pas connue et qu’elle pense être une star à Las Vegas. C’est ce que lui a raconté Andris. Un matin, elle découvre sur la plage un garçon de son âge, Gaspard, rejeté par la mer au milieu de déchets plastiques. Il est à la recherche de son père. Peu à peu, ils s’apprivoisent. Lucienne lui fait découvrir son île où changement climatique rime avec fantastique : forêt de brocolis géants, tortues volantes, pandas carnivores … Cet endroit est amené à disparaître : il va falloir le quitter pour le monde réel. Accepter de grandir.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lafileuse.fr »}]
Lucienne eden, une enfant, vit sur une île avec un vieil homme farfelu, Andris qui l’a élevée. Elle voue un culte à sa maman qu’elle n’a pas connue et qu’elle pense être une star à Las Vegas.

Simon Gosselin

À voir aussi à Loos (Nord)