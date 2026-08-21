Lucienne eden ou l’île perdue – Compagnie Hautblique, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Lucienne eden ou l’île perdue – Compagnie Hautblique Mardi 29 septembre, 19h00 la Fileuse Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:15:00+02:00

Prix Artcena 2022 / Prix lauréat « C’est pour bientôt » du collectif Jeune Public Hauts-de-France / Texte de Stéphane Jaubertie édité aux éditions théâtrales jeunesse.

Lucienne eden, une enfant, à l’énergie insolente, vit presque seule sur une île avec pour seul compagnon, un vieil homme farfelu, Andris qui l’a élevée. Elle voue un culte à sa maman qu’elle n’a pas connue et qu’elle pense être une star à Las Vegas. C’est ce que lui a raconté Andris. Un matin, elle découvre sur la plage un garçon de son âge, Gaspard, rejeté par la mer au milieu de déchets plastiques. Il est à la recherche de son père. Peu à peu, ils s’apprivoisent. Lucienne lui fait découvrir son île où changement climatique rime avec fantastique : forêt de brocolis géants, tortues volantes, pandas carnivores … Cet endroit est amené à disparaître : il va falloir le quitter pour le monde réel. Accepter de grandir.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lafileuse.fr »}]

Lucienne eden, une enfant, vit sur une île avec un vieil homme farfelu, Andris qui l’a élevée. Elle voue un culte à sa maman qu’elle n’a pas connue et qu’elle pense être une star à Las Vegas.

Simon Gosselin