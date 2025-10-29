Atelier parents-enfants « Découverte du musée » Musée des Ursulines Mâcon

Atelier parents-enfants « Découverte du musée »

Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Enfants et parents découvrent le musée à travers des activités variées liées à la peinture qui permettent de laisser libre cours à la créativité. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Public: Famille de 3 à 5 ans, enfants accompagnés d’un adulte.

Durée 1h. Sur réservation .

Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursuline@ville-macon.fr

