Atelier parents enfants yoga Programme parentalité Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont
Atelier parents enfants yoga Programme parentalité Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont samedi 13 juin 2026.
Atelier parents enfants yoga Programme parentalité
Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 10:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Respirer, bouger, se retrouver… en duo.
Un moment privilégié pour explorer ensemble des postures de yoga simples et ludiques, favorisant le lien, la détente et la complicité.
.
Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 parentalite@loire-semene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Breathe, move, find yourself… as a duo.
A privileged moment to explore simple, playful yoga postures together, encouraging bonding, relaxation and complicity.
L’événement Atelier parents enfants yoga Programme parentalité Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène