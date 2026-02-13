Atelier parents enfants yoga Programme parentalité Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

Atelier parents enfants yoga Programme parentalité

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 10:30:00

2026-06-13

Respirer, bouger, se retrouver… en duo.

Un moment privilégié pour explorer ensemble des postures de yoga simples et ludiques, favorisant le lien, la détente et la complicité.

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 parentalite@loire-semene.fr

Breathe, move, find yourself… as a duo.

A privileged moment to explore simple, playful yoga postures together, encouraging bonding, relaxation and complicity.

