Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Atelier Parlons Santé Un Rendez-Vous pour Prendre Soin de Soi

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 09:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Prévention, bien-être et dépistage une journée gratuite ouverte à toutes et tous.

Portée par les infirmières en pratique avancée du CHRU de Nancy, en partenariat avec la Maison de santé de Jarville, le CCAS, la Ville de Jarville-la-Malgrange, la CPTS Meurthe-et-Moselle et de nombreux acteurs locaux, cette journée propose des ateliers autour de la prévention, de la santé mentale, des addictions, de la santé sexuelle, de l’alimentation, de l’activité physique et du dépistage du diabète. Des professionnels de santé et partenaires du territoire seront présents pour informer, orienter et répondre aux questions du public.

Entrée libre et gratuite.Tout public

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Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 18 43

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English :

Prevention, Well-Being, and Screening: A Free Event Open to Everyone.

Organized by the advanced practice nurses at the Nancy University Hospital (CHRU), in partnership with the Jarville Health Center, the CCAS, the City of Jarville-la-Malgrange, the Meurthe-et-Moselle CPTS, and numerous local organizations, this event features workshops on prevention, mental health, addiction, sexual health, nutrition, physical activity, and diabetes screening. Healthcare professionals and local partners will be on hand to provide information, offer guidance, and answer questions from the public.%A0

Admission is free and open to the public.

L’événement Atelier Parlons Santé Un Rendez-Vous pour Prendre Soin de Soi Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY