Atelier Parole de commissaire-priseur : Paris sera toujours Paris, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Atelier Parole de commissaire-priseur : Paris sera toujours Paris 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

L’atelier

Pour sa 16ᵉ édition, la vente Paris Mon Amour révèle de multiples visages de la capitale à travers des objets emblématiques de son histoire, de son architecture et de son art de vivre. Des établissements les plus courus – la Tour d’Argent, Ledoyen ou Drouant – aux acteurs d’un Paris plus insolite – dévoilés par les archives de la Bande à Bonnot ou le street art de La Dactylo –, cette sélection restitue la richesse des univers qui se croisent et coexistent dans la Ville Lumière. Créations de Victor Baltard pour les Halles, mobilier urbain, portes ou plaques de métro ou décors de restaurants racontent une cité en perpétuelle transformation, où patrimoine et création dialoguent sans cesse.

Le temps passe et emporte les styles et les époques, mais l’essence de Paris demeure.

Maison de ventes : Lucien Paris

Intervenant : Christophe Lucien, commissaire-priseur

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993593782670?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Atelier « Paris sera toujours Paris »

© Lucien Paris