Atelier Parole d’expert : Camille Claudel, le génie tourmenté, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Atelier Parole d’expert : Camille Claudel, le génie tourmenté 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

L’atelier

À l’occasion de la découverte exceptionnelle d’un exemplaire de L’Âge mûr de Camille Claudel, Drouot vous invite à une rencontre exclusive avec les experts du cabinet Sculpture & Collection, qui décrypteront pour vous les secrets de ce bronze mythique et son histoire fascinante.

Considérée comme le chef-d’œuvre de l’artiste, cette pièce s’apparentait pour le critique Charles Frémine à « un drame vivant, vraiment souffert malgré son aspect fantastique ». La création et l’exécution de cet ensemble ont en effet connu un parcours aussi mouvementé que les amours tumultueuses de la sculptrice et d’Auguste Rodin.

Cette œuvre rarissime, inédite sur le marché public et longtemps restée non localisée, est issue d’une édition limitée de cinq exemplaires dont seuls deux autres sont identifiés. Sa mise en vente sous le marteau de Mathieu Semont, commissaire-priseur, constituera un événement pour l’histoire de l’art.

Maison de ventes : Philocale

Intervenants : Alexandre Lacroix et Elodie Jeannest de Gyvès, experts, cabinet Sculpture et Collection

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993593133729?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Atelier « Camille Claudel, le génie tourmenté »

© Philocale