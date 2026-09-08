Đoàn Tụ – Mémoires Vietnamiennes Galerie Bao Paris

Informations pratiques

Artist.e.s: Alix Douart Sinnouretty, Kim Đoàn Quốc, Louise Lan, Lê Hoàng Nguyên, Flora Nguyễn, Thiên Ngọc Ngô-Rioufol, Matthias Pasquet, Régis Sénèque, Nicole Tran Ba Vang, Kianuë Tran Kiêu.

Commissaires d’exposition : Eléonore Hải-Vân Trần, Camille Minh-Lan Gouin

Programme publique : Jo Ngô,Clément Thanh Danh Lê

Comment hériter d’un pays que l’on connaît à travers des récits fragmentaires, des silences familiaux et des images à la fois familières et lointaines ? Troisième volet du projet initié par le collectif Lune rougissante, Đoàn tụ – Mémoires vietnamiennes réunit plusieurs générations d’artistes de la diaspora vietnamienne en France. Cette communauté s’est constituée au fil des exils qui ont suivi la guerre d’Indochine (1946-1954), puis la guerre américaine au Vietnam (1955-1975), des rapatrié·es du CAFI et Eurasien·nes de la FOEFI aux réfugié·es boat people et aux migrations plus récentes. À leur arrivée, les familles furent hébergées dans des lieux isolés ou dispersées sur le territoire français. Malgré ces politiques d’invisibilisation, des présences vietnamiennes se sont enracinées à travers les pagodes, les restaurants, les commerces et les espaces communautaires.

À partir de souvenirs, d’enquêtes et de généalogies parfois rêvées, les artistes explorent une vietnamité reçue en héritage, façonnée par la guerre, l’exil et la transmission. Leurs œuvres sondent les ruptures des récits collectifs et établissent des passages entre le Vietnam, ses diasporas et les générations nées en France. Signifiant « retrouvailles » en vietnamien, Đoàn tụ désigne ici la possibilité de se reconnaître parmi des proches encore inconnus.

Pour son premier programme entièrement consacré à la communauté diasporique, la Galerie Bao élargit les contours du Vietnam à celles et ceux qui en portent la mémoire à distance. Entre expériences vécues, histoires ancestrales et filiations réinventées, l’exposition compose un récit collectif, multiple et continuellement transformés.

Troisième volet du projet initié par le collectif Lune rougissante, Đoàn tụ. Mémoires vietnamiennes met en dialogue plusieurs générations d’artistes de la diaspora vietnamienne en France. Leurs œuvres interrogent les traces de la guerre et de l’exil, ainsi que les mémoires du Vietnam qui se transmettent et se transforment au fil des générations.

Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T11:00:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-02T11:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00

Galerie Bao 49 avenue Parmentier 75011 Paris

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