Atelier Parole d’expert : Degas, Sculpter la danse, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Atelier Parole d’expert : Degas, Sculpter la danse 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

L’atelier

Les danseuses d’Edgar Degas comptent parmi les images les plus reconnaissables de l’histoire de l’art. Observées dans les coulisses de l’Opéra, leurs postures inlassablement étudiées, elles incarnent la recherche obsessionnelle de l’artiste autour du mouvement et de la vérité du geste. Figure majeure de l’impressionnisme, Edgar Degas a choisi la danse comme l’un de ses sujets de prédilection et le médium de la sculpture exprime pleinement sa virtuosité.

Entrez dans la danse, sur les pas de Degas !

Maison de ventes : Baron Ribeyre & Associés

Intervenants : Alexandre Lacroix ou Elodie Jeannest de Gyvès, experts du cabinet Sculpture et Collection

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993596543929?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Atelier « Degas, sculpter la danse »

© Liliprod – Frédéric Cappé