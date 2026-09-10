Atelier participatif « Bac à fouille », Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Atelier participatif « Bac à fouille » Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne

Gratuit ; pour les enfants de 5 à 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Lors de cet atelier, les enfants se mettront dans la peau d’apprentis archéologues. Ils découvriront des reproductions de vestiges archéologiques ayant servis à produire du feu, à tailler du silex, à créer des œuvres d’art, à chasser… grâce à une fouille archéologique méticuleuse dans un bac à sable devenu site archéologique à explorer. Enfin, les enfants seront invités à réfléchir aux fonctions des vestiges trouvés et à l’identité des populations qui les utilisaient.

Par ArkéoMédia

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général-de-Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 [{« type »: « phone », « value »: « 01 87 94 77 47 »}]

Atelier pour enfants

© Association ArkéoMédia