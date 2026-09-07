Les étapes de l’archéologie préventive, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de l'Europe · Bussy-Saint-Georges
Informations pratiques
Les étapes de l’archéologie préventive Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? La médiathèque de Bussy-Saint-Georges vous invite à découvrir cette discipline souvent méconnue, qui ne se limite pas uniquement à des fouilles mais est un véritable processus scientifique organisé au service de la connaissance du passé et de la société actuelle.
Exposition prêtée par l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive (INRAP)
Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général-de-Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47
Exposition
© Olivier Dayrens, Inrap
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