Exposition Question d’espace, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Exposition Question d’espace 2 et 3 octobre Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

En ce mois de la science, la médiathèque de l’Europe vous plonge dans l’univers fascinant de l’exploration spatiale avec l’exposition « Question d’espace » proposée par le Centre national d’études spatiales (CNES). Comment ça fonctionne ? À quoi ça sert ? Quels sont les enjeux de demain ? Autant de questions captivantes auxquelles cette exposition tentera de répondre !

Exposition réalisée par le Centre national d’études spatiales.

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle – 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/m%C3%A9diath%C3%A8que-de-bussy-saint-georges

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