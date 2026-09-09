Atelier participatif en famille, Musée Rodin – Meudon, Meudon

Informations pratiques

Atelier participatif en famille 19 et 20 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Atelier participatif en famille

Accompagnés de l’artiste photographe Camille Lévêque, participez à un atelier créatif ouvert aux petits comme aux grands autour de la photographie.

– Samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30 en continu | Rendez-vous à l’espace pédagogique

– Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

– Pour tous les publics à partir de 4 ans.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : https://www.musee-rodin.fr/

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr/ »}] La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

Atelier

© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq