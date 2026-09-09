Visite libre des jardins de la Folie Huvé, Folie Huvé, Meudon

Informations pratiques

Visite libre des jardins de la Folie Huvé 19 et 20 septembre Folie Huvé Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

La « Folie Huvé », classée en 1945, se cache au milieu d’un quartier en pleine transformation. L’architecte des Bâtiments du roi Louis XVI, Jean-Jacques Huvé, la fit construire en 1785 pour son propre usage et l’orna d’une frise en bas-relief représentant le « Triomphe des Arts ». La Folie Huvé est construite sur des principes de jeux de relief de lumières, trompe œil, mélange de diverses géométries propre aux principes du style Palladien.

Si la météo le permet des panneaux d’informations sur le site seront disposés dans le jardin.

Folie Huvé 13 route de Vaugirard, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 La « Folie Huvé », classée en 1945, se cache au milieu d’un quartier en pleine transformation. L’architecte des Bâtiments du roi Louis XVI, Jean-Jacques Huvé, la fit construire en 1785 pour son propre usage et l’orna d’une frise en bas-relief représentant le « Triomphe des Arts ». La Folie Huvé est construite sur des principes de jeux de relief de lumières, trompe œil, mélange de diverses géométries propre aux principes du style Palladien. T2 , bus 123

Visite libre

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