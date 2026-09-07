Visite éclair « Dans l’intimité de la création », Musée Rodin – Meudon, Meudon

Informations pratiques

Visite éclair « Dans l’intimité de la création » 18 et 19 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette visite conviviale vous invite à découvrir ce lieu si important pour aborder l’art d’Auguste Rodin. En une trentaine de minutes, une conférencière partage des clés de lecture pour vous plonger dans cette maison-atelier dédiée à la création.

Samedi et dimanche | départs à 11h, 11h30 et 12h | rendez-vous devant la villa des Brillants

Sans réservation (25 personnes max. par groupe).

À partir de 12 ans

Pour en savoir plus : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-au-musee-rodin-meudon

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-au-musee-rodin-meudon »}] La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

Cette visite conviviale vous invite à découvrir ce lieu si important pour aborder l’art d’Auguste Rodin. En une trentaine de minutes, une conférencière partage des clés de lecture pour vous plonger à…

© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq