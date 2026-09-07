Visite guidée de l’Observatoire de Paris – site de Meudon, Observatoire de Paris – site de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Visite guidée de l’Observatoire de Paris – site de Meudon Samedi 19 septembre, 12h00 Observatoire de Paris – site de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Accompagné d’un de ses scientifiques, parcourez l’ancien domaine de chasse royal et visitez les instruments fondateurs de l’astrophysique française : la plus grande lunette astronomique d’Europe dans sa coupole monumentale et le spectrohéliographe, instrument dédié à la surveillance de l’activité solaire, et ce depuis plus d’un siècle.

Observatoire de Paris – site de Meudon 5 place Jules-Janssen 92195 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 51 23 01 https://observatoiredeparis.psl.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-2026-observatoire-de-paris-site-de-meudon »}] Créé en 1876, l’Observatoire d’astrophysique à Meudon a été rattaché à l’Observatoire de Paris en 1926. Lieu pionnier de l’astrophysique française, il contribue aujourd’hui très fortement à la recherche en astronomie et au développement de l’instrumentation, au sol et spatiale.

Visite commentée

© Juan Quintanilla