Visite atelier d’héliogravure sur cuivre, Le Potager du Dauphin, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Le Potager du Dauphin · Meudon
Informations pratiques
Visite atelier d’héliogravure sur cuivre 19 et 20 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite exceptionnelle de l’atelier Heliog, spécialisé en héliogravure sur cuivre. Découverte du savoir-faire, démonstrations d’impression. Présentation de la collection héliogravée de la photographe Nathalie Baetens en sa présence.
Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.
Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.
Visite libre
©nathalie baetens
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