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Visite atelier d’héliogravure sur cuivre, Le Potager du Dauphin, Meudon

samedi 19 septembre 2026 · Le Potager du Dauphin · Meudon

Visite atelier d’héliogravure sur cuivre, Le Potager du Dauphin, Meudon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Potager du Dauphin
Adresse
15 rue Porto-riche 92190 Meudon
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine

Visite atelier d’héliogravure sur cuivre 19 et 20 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de l’atelier Heliog, spécialisé en héliogravure sur cuivre. Découverte du savoir-faire, démonstrations d’impression. Présentation de la collection héliogravée de la photographe Nathalie Baetens en sa présence.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.
Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.
Visite libre

©nathalie baetens

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