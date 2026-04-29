Atelier participatif et découverte du budget citoyen Maison de la Conversation Paris

Au travers de cet atelier, chaque participant va être invité à faire ses propres choix et arbitrages sur ce qu’il considère être la meilleure façon d’allouer les ressources collectives. On verra ensuite ensemble comment, sur la base de cela, on peut créer un consensus collectif et palier aux nombreux maux de notre système démocratique actuels.

Date

Mercredi 27 mai 2026

Horaires

19h à 21h

Tarif

Gratuit

Animation

Ugo Voisin – Le Budget Citoyen

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Cet atelier autour du budget participatif invite à la réflexion autour de la prise de décision collective et la création d’un consensus sur les sujets liés à la répartition des ressources.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/atelier-participatif-et-decouverte-du-budget-citoyen-tickets-1988183759144?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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