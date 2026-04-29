Atelier participatif et découverte du budget citoyen Maison de la Conversation Paris
Atelier participatif et découverte du budget citoyen Maison de la Conversation Paris mercredi 27 mai 2026.
Au travers de cet atelier, chaque participant va être invité à faire ses propres choix et arbitrages sur ce qu’il considère être la meilleure façon d’allouer les ressources collectives. On verra ensuite ensemble comment, sur la base de cela, on peut créer un consensus collectif et palier aux nombreux maux de notre système démocratique actuels.
Date
Mercredi 27 mai 2026
Horaires
19h à 21h
Tarif
Gratuit
Animation
Ugo Voisin – Le Budget Citoyen
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Cet atelier autour du budget participatif invite à la réflexion autour de la prise de décision collective et la création d’un consensus sur les sujets liés à la répartition des ressources.
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/atelier-participatif-et-decouverte-du-budget-citoyen-tickets-1988183759144?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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