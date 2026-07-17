Atelier participatif « Fresque immersive autour de l’oeuvre de Xie Lei », Musée des beaux-arts Denys Puech, Rodez

Informations pratiques

Atelier participatif « Fresque immersive autour de l’oeuvre de Xie Lei » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Denys Puech Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider par les formes, les couleurs et l’atmosphère singulière des œuvres du peintre Xie Lei.

À travers le dessin, la peinture et l’expérimentation plastique, chacun pourra exprimer sa vision et contribuer à la création d’une œuvre collective. Une expérience sensible et participative, ouverte à tous, sans prérequis artistique.

Attention, cet atelier peut tacher. Pensez à porter de vieux vêtements.

Atelier en continu, sans réservation.

Musée des beaux-arts Denys Puech Place Clemenceau, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738220 https://musee-denys-puech.rodezagglo.fr Le musée possède 306 œuvres de Puech, en grande partie données par l’artiste. Ce fonds d’atelier permet de présenter toutes les étapes de la création d’une sculpture, du dessin préparatoire aux tirages en bronze, en passant par les esquisses en terre cuite et les plâtres. Le musée possède aussi une belle collection de peinture ancienne (écoles française, flamande et hollandaise) issue de la donation Gibert. Artistes régionaux : le graveur Eugène Viala, le peintre et orientaliste Maurice Bompard et de nombreux autres artistes régionaux sont également présents dans les collections. Sculptures, un regard contemporain : depuis 1987, le musée Denys-Puech s’ouvre à la création contemporaine.

Laissez-vous guider par les formes, les couleurs et l’atmosphère singulière des œuvres du peintre Xie Lei. À travers le dessin, la peinture et l’expérimentation plastique, chacun pourra apporter sa à…

©Marie-Erveline Variot