Atelier participatif Le bouturage des plantes aromatiques Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier participatif Le bouturage des plantes aromatiques

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Cet atelier propose d’apprendre à multiplier facilement ses herbes favorites comme l’origan, la menthe ou le thym. Vous découvrirez les techniques de prélèvement et de préparation qui permettent d’avoir des boutures qui s’enracinent avec succès. De quoi enrichir votre jardin ou votre balcon à moindre coût !

Durée 2h

Rendez-vous à l’entrée des serres

Réservation obligatoire sur lehavre.fr/que-faire-au-havre ou au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

English : Atelier participatif Le bouturage des plantes aromatiques

