Atelier participatif « le trône et le marteau », La Mégisserie, Saint-Junien

Informations pratiques

Atelier participatif « le trône et le marteau » Samedi 19 septembre, 14h00 La Mégisserie Haute-Vienne

Accès libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Et si nous construisions quelque chose ensemble, à plusieurs mains et à plusieurs bras ? Quelque chose qui reste et qui nous rassemble.

Autour de la thématique de saison « Histoire et pouvoir », laissez-vous guider par Jérémie Garry, le MacGyver de La Mégisserie, dans la réalisation collective d’un trône atypique, conçu à partir d’un seul matériau : des centaines de chutes de bois.

Pendant 50 secondes, 30 minutes ou 2 heures, selon votre temps et votre envie, participez à ce moment convivial et apprenez à manier le pistolet à clous.

Avant ou après l’atelier, profitez également des visites guidées du théâtre proposées à 16h et 16h30.

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie, 87200 Saint-Junien, France Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555028798 https://la-megisserie.fr La Mégisserie est un théâtre dont la programmation pluridisciplinaire – théâtre, danse, musique, cirque – explore les arts vivants sous toutes leurs formes dès lors qu’elles sont singulières, innovantes et proposent de nouveaux récits. Elle mène des projets participatifs, des ateliers et des actions culturelles avec les acteurs éducatifs et le tissu associatif local. Par ailleurs, elle soutient la création par l’accueil en résidence de compagnies et la coproduction de créations. Parking.

Et si nous construisions quelque chose ensemble ? À plusieurs mains, à plusieurs bras ? Quelque chose qui reste, quelque chose qui nous rassemble.

©La Mégisserie