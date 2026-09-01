Atelier participatif Les larmes de Poséidon Musée Mandet Riom
samedi 19 septembre 2026 · Musée Mandet · Riom
Informations pratiques
Riom
Atelier participatif Les larmes de Poséidon
Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier participatif
En nous inspirant des herbes marines en bronze et en verre d’Emilie Lemardeley, soufflons pour faire jaillir herbes et bulles dans une composition à l’encre guidée par le hasard.
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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Hands-On Workshop
Drawing inspiration from Emilie Lemardeley’s bronze and glass seaweed sculptures, let’s blow to make seaweed and bubbles spring forth in an ink composition guided by chance.
L’événement Atelier participatif Les larmes de Poséidon Riom a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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