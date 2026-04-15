Atelier participatif, Musée du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage
Atelier participatif, Musée du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage samedi 23 mai 2026.
Atelier participatif Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Inspiré de L’Atlas, chacun est invité à venir apposer des bandes de scotch en partant de la base carrée en formant la lettre de son choix, afin de créer un labyrinthe participatif.
Musée du Touquet-Paris-Plage Avenue du château, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.letouquet-musee.com http://www.facebook.com/MuseeduTouquetParisPlage Niché dans la villa « Way Side » représentative de l’architecture des années 1920, le Musée du Touquet-Paris-Plage vous plonge dans l’art de la modernité, depuis la fin du XIXème siècle à nos jours. La collection des peintres de l’École d’Étaples y côtoie les œuvres plus récentes d’artistes de la fin du XXème siècle. La collection permanente, fruit de donations diverses, d’acquisitions et de prêts de collectionneurs, s’ouvre également à l’art contemporain à travers ses expositions temporaires et ses partenariats.
Inspiré de L’Atlas, chacun est invité à venir apposer des bandes de scotch en partant de la base carrée en formant la lettre de son choix, afin de créer un labyrinthe participatif.
©Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Atelier enfant La laisse de mer, un trésor déposé sur la plage Le Touquet-Paris-Plage 15 avril 2026
- Le marché des créateurs Le Touquet-Paris-Plage 16 avril 2026
- SARAH SCHWAB PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL Le Touquet Paris Plage 17 avril 2026
- Sarah Schwab Le Touquet-Paris-Plage 17 avril 2026
- Visite guidée L’hôtel Westminster, entre art déco et influence britannique Le Touquet-Paris-Plage 17 avril 2026