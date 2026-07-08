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ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

jeudi 9 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac

ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Adresse
Avenue de Benabarre
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif enfant

Aurignac

ATELIER PARURES

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-27 15:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !
Sculptez des perles et fabriquez une parure à l’aide d’éléments naturels (pierres de stéatite, coquillages, plumes…) , et repartez avec votre création !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Places limitées. Réservation Conseillée ! 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!

L’événement ATELIER PARURES Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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