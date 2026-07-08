ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

ATELIER PARURES

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-27 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !

Sculptez des perles et fabriquez une parure à l’aide d’éléments naturels (pierres de stéatite, coquillages, plumes…) , et repartez avec votre création !

Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.

Places limitées. Réservation Conseillée ! 5 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!

L’événement ATELIER PARURES Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE